首位・水戸が磐田に敗戦…復調の2位千葉、上位対決を制して勝ち点差「3」に接近／J2第26節
2025明治安田J2リーグ第26節の7試合が16日に行われた。
首位に立つ水戸ホーリーホックは2試合ぶりの黒星を喫した。ホームのジュビロ磐田戦は早々に2失点。水戸は79分に渡邉新太のPKで1点を返したものの、終盤に試合を決定づける3点目を磐田に奪われ、1−3で敗れた。
2位ジェフユナイテッド千葉は3位徳島ヴォルティスと直接対決。オウンゴールの1点で千葉が競り勝ち、水戸との勝ち点差を「3」に縮めた。
敵地でレノファ山口FCと対戦したベガルタ仙台は、追いかける展開となるが2点を奪い返して逆転に成功。しかし、終盤の被弾で追いつかれ、痛恨のドローに終わった。
岩政大樹前監督を解任した北海道コンサドーレ札幌は、柴田慎吾新体制の初陣でブラウブリッツ秋田と対戦。ホームで17本のシュートを放ったものの、決定力に欠いて得点を奪えず、0−2の敗戦となった。
FC今治はカターレ富山との昇格組対決を制して4連勝を達成。マルクス・ヴィニシウスらのゴールで2点を先行した今治だが、後半立ち上がりにヴィニシウス・ディニスの退場で数的不利となる。試合終了間際に實藤友紀の富山加入後初得点を許して1点を返されたが、逃げ切った今治が2−1で勝利した。
モンテディオ山形は終盤の先制点が決勝点となって、いわきFCを撃破した。なお、19時キックオフのロアッソ熊本vs藤枝MYFCは、雷の影響で開始早々から2時間近く中断し、21時より再開している。
今節の試合結果と暫定順位表は以下の通り。
▼8月16日（土）
北海道コンサドーレ札幌 0−2 ブラウブリッツ秋田
水戸ホーリーホック 1−3 ジュビロ磐田
カターレ富山 1−2 FC今治
モンテディオ山形 1−0 いわきFC
ジェフユナイテッド千葉 1−0 徳島ヴォルティス
レノファ山口FC 2−2 ベガルタ仙台
ロアッソ熊本 （試合中） 藤枝MYFC
▼8月17日（日）
18:30 ヴァンフォーレ甲府 vs 大分トリニータ
19:00 愛媛FC vs RB大宮アルディージャ
19:00 サガン鳥栖 vs V・ファーレン長崎
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 水戸（51／＋17）
2位 千葉（48／＋14）
3位 徳島（44／＋12）
4位 仙台（43／＋5）
5位 長崎（42／＋5）
6位 鳥栖（42／＋4）
7位 大宮（41／＋12）
8位 磐田（41／＋5）
9位 今治（40／＋7）
10位 甲府（35／＋2）
11位 札幌（34／−11）
12位 秋田（31／−9）
13位 いわき（30／−3）
14位 山形（29／−2）
15位 藤枝（29／−4）
16位 大分（28／−4）
17位 熊本（24／−10）
18位 富山（23／−11）
19位 山口（21／−10）
20位 愛媛（16／−19）
