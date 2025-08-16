首位・水戸が磐田に敗戦…復調の2位千葉、上位対決を制して勝ち点差「3」に接近／J2第26節

　2025明治安田J2リーグ第26節の7試合が16日に行われた。

　首位に立つ水戸ホーリーホックは2試合ぶりの黒星を喫した。ホームのジュビロ磐田戦は早々に2失点。水戸は79分に渡邉新太のPKで1点を返したものの、終盤に試合を決定づける3点目を磐田に奪われ、1−3で敗れた。

　2位ジェフユナイテッド千葉は3位徳島ヴォルティスと直接対決。オウンゴールの1点で千葉が競り勝ち、水戸との勝ち点差を「3」に縮めた。

　敵地でレノファ山口FCと対戦したベガルタ仙台は、追いかける展開となるが2点を奪い返して逆転に成功。しかし、終盤の被弾で追いつかれ、痛恨のドローに終わった。

　岩政大樹前監督を解任した北海道コンサドーレ札幌は、柴田慎吾新体制の初陣でブラウブリッツ秋田と対戦。ホームで17本のシュートを放ったものの、決定力に欠いて得点を奪えず、0−2の敗戦となった。

　FC今治はカターレ富山との昇格組対決を制して4連勝を達成。マルクス・ヴィニシウスらのゴールで2点を先行した今治だが、後半立ち上がりにヴィニシウス・ディニスの退場で数的不利となる。試合終了間際に實藤友紀の富山加入後初得点を許して1点を返されたが、逃げ切った今治が2−1で勝利した。

　モンテディオ山形は終盤の先制点が決勝点となって、いわきFCを撃破した。なお、19時キックオフのロアッソ熊本vs藤枝MYFCは、雷の影響で開始早々から2時間近く中断し、21時より再開している。

　今節の試合結果と暫定順位表は以下の通り。

■J2第26節


▼8月16日（土）
北海道コンサドーレ札幌　0−2　ブラウブリッツ秋田
水戸ホーリーホック　1−3　ジュビロ磐田
カターレ富山　1−2　FC今治
モンテディオ山形　1−0　いわきFC
ジェフユナイテッド千葉　1−0　徳島ヴォルティス
レノファ山口FC　2−2　ベガルタ仙台
ロアッソ熊本　（試合中）　藤枝MYFC

▼8月17日（日）
18:30　ヴァンフォーレ甲府　vs　大分トリニータ
19:00　愛媛FC　vs　RB大宮アルディージャ
19:00　サガン鳥栖　vs　V・ファーレン長崎

■順位表


※（）内は勝ち点／得失点差

1位　水戸（51／＋17）
2位　千葉（48／＋14）
3位　徳島（44／＋12）
4位　仙台（43／＋5）
5位　長崎（42／＋5）
6位　鳥栖（42／＋4）
7位　大宮（41／＋12）
8位　磐田（41／＋5）
9位　今治（40／＋7）
10位　甲府（35／＋2）
11位　札幌（34／−11）
12位　秋田（31／−9）
13位　いわき（30／−3）
14位　山形（29／−2）
15位　藤枝（29／−4）
16位　大分（28／−4）
17位　熊本（24／−10）
18位　富山（23／−11）
19位　山口（21／−10）
20位　愛媛（16／−19）