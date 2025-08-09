【Dr.Oral】新発想！炭×ウェーブ繊維の“見える”3Dフロス登場

歯の健康と美しさを保つには、毎日の+αケアが鍵。そんななか、オーラルケアブランド「Dr.Oral」から新登場したのが、目に見えて効果がわかる“黒”のデンタルフロス。炭の吸着力と独自のウェーブ繊維で、気になる歯間の歯垢を瞬時にキャッチ。手軽で使いやすいだけでなく、香りも楽しめる3種のフレーバーで、毎日のフロス習慣がぐっと身近に。これは、一度使えば手放せなくなる新定番になりそう♡

見出し①：汚れが“見える”フロスって？



Dr.Oralの「3Dデンタルフロス」は、フロス本体が“黒”いのが特徴。この黒色には炭が配合されていて、歯垢や汚れをしっかり吸着。しかも、絡め取った汚れが目に見えるから、ケアの達成感もアップ！

目で見て効果を実感できるからこそ、「面倒で続かなかった…」という人にもおすすめ。フロス初心者にも嬉しい設計です。

ふくらむ繊維でしっかりキャッチ



水に触れるとフロスがふんわりとふくらみ、独自開発のウェーブ繊維が歯ぐきの奥までやさしくフィット。

約235本の繊維が歯間の細かい汚れまでしっかりかき出してくれるから、まさに“瞬間キャッチ”な使い心地。ナイロン製で切れにくく、はじめての人でも安心して使えるワックスタイプ。

歯科医師や歯科衛生士も推奨する安心設計です。

香りと使い心地にもこだわり♡



３Dデンタルフロス

価格：50ｍ・990円（税込）

ミントをベースにした3種のフレーバーは、ケアの時間をちょっと楽しくしてくれる仕掛け♡

清涼感が心地よい〈プライムミント〉、爽やかな〈シトラスミント〉、ほんのり甘い〈ピーチミント〉の3種類がラインアップ。さらに、歯ぐきをケアするコラーゲンや虫歯予防のキシリトールも配合。

ケースも半透明で残量が見やすく、デザイン性もばっちりです。

あなたの“つづくケア”に革命を♡



「続けられない」そんな声から生まれたDr.Oralの新しい3Dデンタルフロスは、見た目も使い心地も“続けたくなる”こだわりがたっぷり。毎日のフロスケアをちょっと楽しみに変えてくれる一品です。

健康的で清潔感のある美しい口元は、大人の女性の魅力そのもの。今こそ、未来の自分のために、フロス習慣はじめてみませんか？あなたのオーラルケアに小さな革命が起きるかもしれません♡