視線も紫外線も遮るビッグサイズの快適設計！【ランチェッティ】のサングラスがAmazonで販売中！
顔の大きさに悩む人に朗報！【ランチェッティ】のサングラスがAmazonで販売中！
規格外の大きさ、規格外の格好良さ。力士の要望から生まれたサングラス。帽子のサイズでは3L程度の大きさ。ゆったりとスタイリッシュにかけられる。大きいのに、驚くほどのフィット感。眼鏡の聖地「福井県」のフレーム設計ノウハウを凝縮。
大きめの顔にもフィットする設計で、帽子サイズ3L相当の方でも快適に装着できるビッグサイズモデルとなっている。
眼鏡の聖地・福井県の技術を活かしたフレーム設計で、見た目の大きさに反して抜群のフィット感を実現している。
99％のUVカット機能を備え、ドライブや屋外活動時のまぶしさをしっかり軽減。夏の必需品として重宝する仕様となっている。
100%アセテート素材を使用し、耐久性のあるフレームと持ち運びに便利な専用ケースも付属している。
