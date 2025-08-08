CASETiFY×TOMORROW X TOGETHERの夢コラボが8月12日発売♡

CASETiFYとTOMORROW X TOGETHERの夢のコラボレーション「TOMORROW X TOGETHER | CASETiFY」コレクションが、2025年8月12日(火)日本時間17時に発売されます。新アルバム『The Star Chapter: TOGETHER』の世界観を落とし込んだデザインは、ファン必見の仕上がり♡スマホケースからイヤホンケース、スペシャルセットまで、多彩なアイテムがラインナップ。世界観に浸りながら、毎日をもっと特別に彩ってくれる限定コレクションです。

TXTの世界観が詰まった限定デザイン

本コレクションは、TOMORROW X TOGETHERの最新アルバム『The Star Chapter: TOGETHER』にインスパイアされたデザイン。

新ロゴや楽曲テーマ、星のモチーフを活かしたビジュアルで、”共に夢見て、共に輝く瞬間”を表現しています。

スタイリッシュかつ感性に響くデザインが魅力で、ファンの心をくすぐる仕上がりに。普段使いにもぴったりな洗練されたカラーリングと細部へのこだわりが際立ちます。

テックアクセサリーも充実のラインナップ

スマホケースはもちろん、イヤホンケース、グリップホルダー、キーチェーンタグ、カードホルダースタンドなど、日常に欠かせないテックアクセサリーが勢揃い。

iPhone 16シリーズやGalaxyの最新モデルにも対応し、機能性も抜群です。

さらに、Magsafe対応のインパクトケースやキーチェーン、カードホルダーがセットになった「TXT TOGETHER スペシャルセット」も登場し、ファン心をくすぐるアイテムが満載♡

購入方法と発売スケジュールをチェック

スマホケース（Apple・Samsung対応） 価格：6,050円（税込）～／テックアクセサリー 価格：2,200円（税込）～

発売は2025年8月12日(火)17時からCASETiFYオンラインストアおよびアプリにて開始。全国のCASETiFY直営店（渋谷PARCO・札幌PARCO・新宿マルイなど）でも同日より販売されます。

また、8月7日(木)17時からは、先行発売に向けたウェイトリスト登録がスタート。CASETiFYアプリ「CASETiFY Colab」を活用すれば、スムーズな購入や友人との共有も可能です♪

発売日：2025年8月12日(火) 日本時間17:00～

販売店舗：CASETiFYオンラインストア／CASETiFY Colabアプリ／全国9店舗

毎日を特別にする、とっておきのコラボ♡

TOMORROW X TOGETHERとCASETiFYのコラボレーションは、音楽と日常をリンクさせる特別な存在に。

ファンならずとも、デザイン性と実用性を兼ね備えたアイテムに心惹かれるはず。星のようにきらめく毎日を演出するこの限定コレクションで、自分らしさをもっと楽しんでみてはいかが？

完売必至のアイテムたちを、どうぞお見逃しなく♡