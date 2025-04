マクドナルドにて長年にわたり愛され続けている期間限定の定番メニュー「チキンタツタ」シリーズから「タルタル南蛮チキンタツタ」や「ごはんチキンタツタ」など4種のメニューが登場!

さらにサイドメニューの「シャカシャカポテト じゃがバタ」、ドリンクでは「マックフィズ/マックフロート 瀬戸内レモンヨーグルト味」を加えた“「チキンタツタ」シリーズ”全7種がラインナップされます☆

マクドナルド『名探偵コナン』コラボレーション「チキンタツタ」シリーズ2025

販売期間:2025年4月16日(水)〜5月下旬(予定)

販売店舗:全国のマクドナルド店舗(一部店舗 を除く)

1991年に初登場して以来、30年以上にわたって愛され続けている、マクドナルドに人気メニュー「チキンタツタ」

多くのファンに愛される、まさに“秘宝”ともいえる逸品です。

2025年も年に一度の“「チキンタツタ」シリーズ”を楽しんでほしいという想いから、2024年に初コラボし、大好評だった大人気TVアニメ『名探偵コナン』とコラボレーションします!

定番人気の「チキンタツタ」に加え、新メニューの「タルタル南蛮チキンタツタ」

夕方5時からは「ごはんチキンタツタ」と新メニュー「ごはんチキンタツタ タルタル南蛮」もラインナップ。

さらに、チキンタツタとともに楽しめるサイドメニューとして「シャカシャカポテト じゃがバタ」がリニューアルして2年ぶりに再登場します。

ほかにもデザートドリンクから「マックフィズ 瀬戸内レモンヨーグルト味」と「マックフロート 瀬戸内レモンヨーグルト味」も新たにラインナップ。

また「チキンタツタ」シリーズは『名探偵コナン』とコラボしたオリジナルデザインのパッケージで提供されます。

2種のチキンタツタと2種のごはんチキンタツタそれぞれで異なったデザインとなっており、様々な表情のキャラクターが描かれているのにも注目です☆

チキンタツタ

価格:単品 450円(税込)〜/バリューセット 750円(税込)〜/朝マック バリューセット 650円(税込)〜/朝マックコンビ 510円(税込)〜

販売時間:開店〜閉店まで ※どの時間帯でも購入できます

オリジナルのバンズに生姜醤油の風味香るやわらかなタツタパティを、シャキシャキの千切りキャベツ、クリーミーでちょっぴり辛味のあるソースとともにサンドした人気メニュー「チキンタツタ」が2025年も登場。

ほのかな甘みのある専用のオリジナルバンズは、ふんわりとした食感を楽しめるよう生地ひとつひとつ人の手でむすんであるのも特徴です。

パッケージにはチキンタツタを持つ「江戸川コナン」と共に「毛利蘭」「毛利小五郎」がプリントされています。

タルタル南蛮チキンタツタ

価格:単品 500円(税込)〜/バリューセット 800円(税込)〜/朝マックバリューセット 700円(税込)〜/朝マックコンビ 560円(税込)〜

販売時間:開店〜閉店まで ※どの時間帯でも購入できます

「チキンタツタ」をチキン南蛮風に仕上げた「タルタル南蛮チキンタツタ」が新登場。

たまごのコクとたまねぎやピクルスの食感で具材感を楽しめるタルタルソースと、味噌とかつおの旨みが隠し味の甘酸っぱい南蛮ソースが、タツタパティと相性抜群です。

ブルーを基調にしたパッケージには「江戸川コナン」のほか「風見裕也」と「安室透」コンビが描かれています。

ごはんチキンタツタ

価格:単品 500円(税込)〜/バリューセット 800円(税込)〜

販売時間:夕方5時〜閉店まで(24時間営業店舗では翌午前4時59分まで)

マクドナルドの人気メニュー「チキンタツタ」を、100%国産米を使用した特製ごはんバンズで楽しめる、夕方17時からの限定メニュー「ごはんチキンタツタ」

ふっくら炊き上げた香ばしい醤油風味のごはんバンズと、生姜醤油の風味香るやわらかなタツタパティ、シャキシャキの千切りキャベツ、クリーミーでちょっぴり辛味のあるソースが相性抜群です。

ラップにはウィンクする「江戸川コナン」や笑顔の「工藤新一」と「灰原哀」の姿も☆

タルタル南蛮ごはんチキンタツタ

価格:単品 550円(税込)〜/バリューセット 850円(税込)〜

販売時間:夕方5時〜閉店まで(24時間営業店舗では翌午前4時59分まで)

「タルタル南蛮チキンタツタ」を特製ごはんバンズで楽しめる「タルタル南蛮ごはんチキンタツタ」もラインナップ。

ごはんバンズにコクのあるたまご、たまねぎやピクルスの食感を楽しめるタルタル、甘酸っぱい南蛮ソースとチキンパティが使用されています。

指を立てる「江戸川コナン」や「毛利小五郎」たちのラップアートも素敵です。

シャカシャカポテト じゃがバタ

価格:ポテト単品・バリューセット +40円(税込)〜

販売時間:午前10時30分〜閉店まで(24時間営業店舗では翌午前4時59分まで)

2023年に発売された「シャカシャカポテト じゃがバタ」がさらにおいしくなって、期間限定で復活!

ポテトと相性抜群のバターと醤油に、隠し味のチーズを加えたコクと旨みのある一品です。

2025年は醤油を増量し、よりやみつき感のある味わいに仕上げられています。

外はカリっと中はホクホクのマックフライポテトにふりかけ「シャカシャカ」して、いつもとは異なる味わいが楽しめるサイドメニューです。

マックフィズ 瀬戸内レモンヨーグルト味

価格:単品 300円(税込)〜/バリューセット +50円(税込)

販売時間:開店〜閉店まで ※どの時間帯でも購入できます

瀬戸内産のレモン果汁を使用した、フルーティーですっきりとした酸味と、ヨーグルト風味のさっぱりとした甘さで爽やかに仕上げた「マックフィズ 瀬戸内レモンヨーグルト味」

混ぜると淡いレモン色が全体に広がり、見た目も鮮やかな炭酸ドリンクです。

※レモン果汁1%使用(そのうち瀬戸内産レモン果汁50%配合)

マックフロート 瀬戸内レモンヨーグルト味

価格:単品 380円(税込)〜/バリューセット +70円(税込)

販売時間:午前10時30分〜閉店まで(24時間営業店舗では翌午前1時00分まで)

「マックフィズ 瀬戸内レモンヨーグルト味」に、コクがあり、なめらかなソフトクリームをトッピングした「マックフロート 瀬戸内レモンヨーグルト味」

カップには「江戸川コナン」と「毛利蘭」がプリントされています。

※レモン果汁1%使用(そのうち瀬戸内産レモン果汁50%配合)

新TVCM:チキンタツタ「名探偵コナン 黄金の御馳走」篇

放映開始日:2025年4月15日(火)

放送エリア :全国(一部エリアを除く)

新TVCMでは、2025年も『名探偵コナン』とコラボレーション。

「江戸川コナン」コナンのアニメの世界観そのままに、オリジナルの描き下ろし作品となっています。

一年に一度姿を現す、マクドナルドに眠る伝説の秘宝「チキンタツタ」と2025年の新メニュー「タルタル南蛮チキンタツタ」の登場を、描き下ろしのオリジナルアニメーションでお伝え。

さらに「江戸川コナン」「毛利小五郎」「安室透」がマクドナルド店舗へ突入する「ごはんチキンタツタ」も放映されます。

2種のバーガーや夜マック限定メニュー2種のほか、サイドメニューやドリンクなど全7種がラインナップ。

マクドナルドと『名探偵コナン』がコラボレーション「チキンタツタ」シリーズは、2025年4月16日より販売開始です☆

©青山剛昌/小学館・読売テレビ・TMS 1996

