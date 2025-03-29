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2 × 2 MIMO supported¡¢MU-MIMOBluetoothBluetooth 5.4 Low EnergyUSBUSB Type-C¡¢USB 3.1 Gen 2OSColorOS 15.0.1(Android¥Ù¡¼¥¹)À£Ë¡ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß»þ
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¹â¤µ160.87mm×Éý146.58mm×¸ü¤µ4.21mm½ÅÎÌ229g
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