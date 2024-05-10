2024年GWは最大10連休！ 今売れてるAndroidスマートフォンTOP10 2024/5/10
「BCNランキング」2024年4月29日から5月5日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AQUOS wish3 SH-53D（シャープ）
2位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
3位 Libero 5G IV(Y!mobile)（ZTE）
4位 Pixel 8 128GB(SoftBank)（Google）
5位 Pixel 7a(au)（Google）
6位 AQUOS wish3(Y!mobile)（シャープ）
7位 Pixel 8 128GB(au)（Google）
8位 Pixel 7a(NTT docomo)（Google）
9位 Galaxy A54 5G SC-53D（SAMSUNG）
10位 Redmi 12 5G(UQ mobile)（Xiaomi）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AQUOS wish3 SH-53D（シャープ）
2位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
3位 Libero 5G IV(Y!mobile)（ZTE）
4位 Pixel 8 128GB(SoftBank)（Google）
6位 AQUOS wish3(Y!mobile)（シャープ）
7位 Pixel 8 128GB(au)（Google）
8位 Pixel 7a(NTT docomo)（Google）
9位 Galaxy A54 5G SC-53D（SAMSUNG）
10位 Redmi 12 5G(UQ mobile)（Xiaomi）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。