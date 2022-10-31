今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10、BOSE新機種が2位返り咲き 2022/10/31
「BCNランキング」2022年10月17日から10月23日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AirPods Pro(第2世代)
MQD83J/A（アップル）
2位 QuietComfort Earbuds II Triple Black（BOSE）
3位 AirPods Pro
MLWK3J/A（アップル）
4位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
5位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
6位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
7位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
8位 AirPods(第3世代)
MPNY3J/A（アップル）
9位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー）
10位 ワイヤレスステレオヘッドセット ホワイト
HA-A5T-W（JVCケンウッド）＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。