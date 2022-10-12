ÅÉ¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤«¤éÄ¶¥é¥¯♡30Âå¤Ç¤â¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Ç¥«ÌÜ¤¬ºî¤ì¤ë¥á¥¤¥¯¤Î¤ä¤êÊý
»ÈÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¥á¥¤¥¯¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡Úexcel ¥¹¥¥Ë¡¼¥ê¥Ã¥Á¥·¥ã¥É¥¦ SR01 ¥Ù¡¼¥¸¥å¥Ö¥é¥¦¥ó¡Û
¥×¥Á¥×¥é²Á³Ê¤Ê¤¬¤é¥Ç¥Ñ¥³¥¹ÊÂ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ç¡¢¤Ò¤È¤Ä»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤É¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤âÂç³èÌö¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Î¥Ù¡¼¥¸¥å¥Ö¥é¥¦¥ó¤ÏÃ¯¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤²¦Æ»¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Ç¡¢30Âå¤Î¥Ç¥«ÌÜ¥á¥¤¥¯¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
STEP¡¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¥«¥é¡¼¤ÎÆþ¤ìÊý
¤½¤ì¤Ç¤Ï¥á¥¤¥¯¤Î¼ê½ç¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Î¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¤¯¤¹¤ß¤ä¤¹¤¤ÌÜ¸µ¼þ¤ê¤Ë¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¥«¥é¡¼¤ò»Å¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
º¸¾å¤Î¥«¥é¡¼¤òÂç¤¤á¤Ê¥Ö¥é¥·¤ä»Ø¤Ê¤É¤Ç¾å¤Þ¤Ö¤¿Á´ÂÎ¤Ë¤µ¤Ã¤ÈÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÌÀ¤ë¤µ¤È¥Ä¥ä¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¯¤¹¤ß¤òÈô¤Ð¤·¡¢À¸¤À¸¤¤È¤·¤¿ÌÜ¸µ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
STEP¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÎÞÂÞ¤Îºî¤êÊý
Â³¤¤¤Æ¤Ï¥Ç¥«ÌÜ¥á¥¤¥¯¤ÎÄêÈÖ¡¢ÎÞÂÞ¥á¥¤¥¯¤ÎÊýË¡¤Ç¤¹¡£
30Âå¤ÎÎÞÂÞ¥á¥¤¥¯¤Ïºî¤ê¹þ¤ß¤¹¤®¤º¡¢¸÷¤È¥Ä¥ä¤ÇÎÞÂÞ¤ò¶¯Ä´¤¹¤ëÊýË¡¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
±¦¾å¤Î¥Ù¡¼¥¸¥å·Ï¥«¥é¡¼¤òºÙ¤á¤Î¥Ö¥é¥·¤ä¥Á¥Ã¥×¤Ë¼è¤ê¡¢ÌÜÆ¬Â¦Ãæ¿´¤Ë²¼¤Þ¤Ö¤¿¤Î¥¥ï¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Þ¤ê¹ÈÏ°Ï¤ËÆþ¤ì¤º¡¢ÌÜ¤Î¥¥ï¤ËÇö¤¯ÅÉ¤ëÄøÅÙ¤ÇOK¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤Ò¤È¼ê´Ö¤Ç¼«Á³¤Ê±¢±Æ¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¡¢ÌÜ¤Î½ÄÉý¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯Âç¤¤¯¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
STEP£¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Îºî¤êÊý¡Ê1¡Ë
¼¡¤Ë¡¢2¿§¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ½Ä³ä¤ê¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¥á¥¤¥ó¥«¥é¡¼¤ÎÆþ¤ìÊý¤Ç¤¹¡£
½Ä³ä¤ê¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ÈÊ¹¤¯¤ÈÆñ¤·¤½¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Á³¤ËÌÜ¤òÂç¤¤¯¸«¤»¤Ê¤¬¤é¤â30Âå¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÅÉ¤êÊý¤Ç¤¹¡£
º¸²¼¤Î¥«¥é¡¼¤ò¾å¤Þ¤Ö¤¿¤ÎÌÜÆ¬Â¦3Ê¬¤Î2¤È¡¢²¼¤Þ¤Ö¤¿¤ÎÌÜ¿¬Â¦3Ê¬¤Î1¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£
È©ÆëÀ÷¤ß¤ÎÎÉ¤¤¥«¥é¡¼¤Î¤¿¤á¡¢½Ä³ä¤ê¤ò°Õ¼±¤»¤º¥é¥Õ¤ËÅÉ¤ë¤À¤±¤ÇOK¤Ç¤¹¡£
POINT¤¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Îºî¤êÊý¡Ê2¡Ë
»Å¾å¤²¤ËÄù¤á¿§¤òÆþ¤ì¤Æ¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´°À®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
±¦²¼¤Î¥«¥é¡¼¤ò¥Ö¥é¥·¤ä¥Á¥Ã¥×¤Ë¼è¤ê¡¢¼ê¤Î¹Ã¤«¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Ç·Ú¤¯Ê´¤òÍî¤È¤·¤Þ¤¹¡£
Ç»¤¤¿§¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤òÅÉ¤ëºÝ¤Ï¡¢Ê´¤ÎÎÌ¤òÄ´À°¤·¤Æ¤«¤éÅÉ¤ë¤³¤È¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ò´Þ¤Þ¤»¤¿¤é¡¢ÌÜ¿¬Â¦¤Ë»°³Ñ·Á¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¾¯¤·¤º¤ÄÅÉ¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç»¤¯Æþ¤ì¤¹¤®¤ë¤È¼ºÇÔ¤Ë·Ò¤¬¤ë¤¿¤á¡¢Çö¤¯½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
»Å¾å¤²¤Ë±¦²¼¤Î¥«¥é¡¼¤òºÙ¤¤¥Á¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÇºÆÅÙ¼è¤ê¡¢ÌÜ¤Î¥¥ï¤Ë¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤Î¤è¤¦¤ËÆþ¤ì¤¿¤é´°À®¤Ç¤¹¡£
´°À®¤·¤¿¥á¥¤¥¯¤¬¤³¤Á¤é
Âç¿Í¤Î½÷À¤Ë»÷¹ç¤¦¥Ç¥«ÌÜ¥á¥¤¥¯¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©30Âå¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Ç¥«ÌÜ¥á¥¤¥¯¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢¨¥«¥é¡¼¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤Ï¥ì¥ô¥£¥¢¤Î¥·¥¢¡¼¥»¡¼¥Ö¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£