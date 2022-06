犬の散歩中に気性の荒い野生のアライグマに追いかけられ、恐怖で悲鳴をあげる女性の様子を捉えた動画がTikTok上で話題を呼んでいる。女性は急いで家に駆けこんだものの、外に出たままだった愛犬を家の中に入れようとドアを開けたところアライグマが侵入してしまったという。『WSVN 7News』などが詳細を伝えている。

【この記事の他の写真を見る】

野生のアライグマに追いかけられてしまったのは、米フロリダ州オーランド在住のナイケリア・クラークさん(Nykeria Clark)と愛犬でヨークシャー・テリアの“ジョジョ(Jojo)”だ。当時の様子は自宅玄関前の防犯カメラが捉えており、青い服を着たナイケリアさんがジョジョと一緒に全力疾走で家に駆けこむ姿が映っていた。

ナイケリアさんによると、散歩中にジョジョが木の上に何かがいることに気付いて見上げたので、ナイケリアさんもそこを見てみるとアライグマがいたという。ナイケリアさんたちは慌てて逃げたが、後ろからアライグマが追いかけてきた。

ナイケリアさんが自宅のドアを開けている間にジョジョはアライグマに吠えて対抗しており、一方でアライグマは毛を逆立てて威嚇していた。アライグマのあまりに攻撃的な姿勢に恐怖を抱いたナイケリアさんは悲鳴をあげており、ようやくドアが開いて中に入った後も叫び続けていた。

しかしナイケリアさんはジョジョを外に取り残してしまったことに気付き、再びドアを開けてジョジョを家の中に入れようとした。するとドアが開いた隙に、アライグマも一緒に入ってきてしまったのだ。

ナイケリアさんは「私はパニックになっていたので、何でもいいから使える物を見つけようとしました。モップがあったのでそれでアライグマを追い払おうとしたのですが、ブラインドの中に隠れてしまったんです」と当時の状況を振り返っている。

その後、自分ではどうすることもできないと判断したナイケリアさんは、動物管理局に通報して助けを求めた。同局のスタッフは1時間以上経った頃にナイケリアさんの自宅に到着したそうで、その間にアライグマは窓の上に登り落ち着きを取り戻していた。スタッフがゆっくりと近づき先に輪をつけた長い棒を使い、用意していたケージにアライグマを捕獲することができた。

凶暴なアライグマに追いかけられるという恐怖体験をしたナイケリアさんが今月14日に防犯カメラの映像を自身のTikTokアカウントに投稿すると、今月22日の時点で再生回数1000万回を超えるほど反響を呼んだ。コメント欄には「私だったら犬を置いて逃げちゃうかも」「これはトラウマになるよ」「これは怖い。なんですぐにドアを閉めなかったんだ」など恐怖の声が相次いだ。

そして今月18日、ナイケリアさんは自宅近くの大きな木の幹にアライグマの子どもが5匹もいるのを発見したという。ナイケリアさんを襲ったアライグマは母親だったようで、子どもたちを守るために荒々しくナイケリアさんとジョジョを追い立てていたのかもしれない。なお愛犬のジョジョはアライグマに噛まれていなかったものの、念のためにその日のうちに狂犬病ワクチンを接種した。その後の検査でこのアライグマが狂犬病を持っていないことも判明したそうだ。

画像は『Nykeria Clark 2022年6月14日付TikTok「Chased us in the house..」「Part 2…」、2022年6月18日付TikTok「Contacted animal services again but they dont handle these type of reports they say..」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 iruy)