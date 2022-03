1歳2か月になる女の子の動画がSNSに投稿され、多くの注目を集めている。女の子はすでに3歳児並みの体型に成長していることから、ユーザーからは「太らせすぎ」といった母親への非難の声が続出してしまった。『The Sun』『The Mirror』などが伝えている。

アメリカ在住のTikTokユーザーで18歳の母親「Kayla」(ケイラさん)が、昨年11月2日に投稿した動画がこれまでに4790万回以上も視聴されている。動画ではケイラさんが生後1歳2か月になる娘のジョーディンちゃん(Jordyn)を抱いているが、とても1歳とは思えないほどビッグだ。この動画は最近になって英メディア『The Sun』などが紹介したことで、さらに多くの関心を集めているようだ。

動画のジョーディンちゃんは3歳児用の服を着用するほど大きな体型をしており、投稿には「この子のパパは背が高くて大きいのよ。だからパパに似て大きくなったの。それでもこの子を愛してるわ」と言葉を添えている。ケイラさんはジョーディンちゃんが大きいのは、体格が大柄の父親の家系に似たためだと主張した。

ケイラさんは身長約157センチ、体重約50キロと小柄な体型をしており、妊娠中はお腹の大きさもあまり目立たなかったという。またジョーディンちゃんが2020年8月15日に生まれた時は、体重が3331グラムとアメリカの平均出生体重を少し下回っていたそうだ。

そんなジョーディンちゃんを「このまま小柄な女の子に育つだろう」とケイラさんは思っていたが、驚くほど大きく成長してしまったのだ。ジョーディンちゃんを抱きかかえるケイラさんの動画を見た一部の人からは「太らせすぎでは」といった声のほか、このような意見があがった。

「この子にはもっと運動が必要だよ。」

「小児科医が不健康な体重だと言うだろうね。母親が児童相談所に通報されることになるんじゃないのかな。」

「主治医が(食事の)ペースを落とすように言ってるはずよ。だって同じ年齢の他の子よりかなり大きいんだもの。」

これにケイラさんは黙っていられなかったようで、コメント内にこう返している。

「私はこの子が大きいために複数の医師から話を聞いているし、私の動画を見ればそんなことは知っているはずでしょう? それに授乳コンサルタントからも話を聞いてもらったけど、彼らはみんなジョーディンが元気で問題ないと言っていたわ。それにこの子のパパの家族は大柄な家系なの。」

「この子にはきちんとした食べ物を与えているし健康的よ。そんな馬鹿げたことを言うのなら、私のTikTokアカウントから出て行ってもらって結構よ。」

しかしケイラさんの動画には、非難の声だけでなく「この子はいずれモデルのように背が高くなるんじゃない?」「大きな赤ちゃんってとっても可愛いよね」とケイラさんを擁護するコメントも多数見られた。なお最近投稿された動画には、1歳7か月になりさらに大きくなったジョーディンちゃんを抱きかかえながら楽しそうにダンスするケイラさんの姿がある。

