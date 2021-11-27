·§ÅÄÍË»Ò¤¬Èï¹ð¤ÎºÛÈ½¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯Êó¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³ Ê¿°æ¥¢¥Ê¤Î½ÐÄî¤â¤¢¤ë¤«
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î·§ÅÄÍË»Ò¤ËË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÉ×¤¬Èï¹ð¤È¤Ê¤Ã¤¿·º»öºÛÈ½¤ÏËè²ó¡¢³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Âç¡¹Åª¤ËÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£·î22Æü¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Ç·§ÅÄ¤¬Èï¹ð¡¢É×¤¬¸¶¹ð¤È¤Ê¤Ã¤¿Ì±»öÁÊ¾Ù¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡>>¤³¤ÎÀèàÁÊ¾ÙÃÏ¹öá¤Ë´Ù¤ê¤½¤¦¤Ê·§ÅÄÍË»Ò Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼°Ê³°¤Ë¤âÉÔÎÑÁê¼ê¤¬?<<
¡¡¤¹¤Ç¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢·§ÅÄ¤¬É×¤«¤é¡ÖÌ¾ÍÀÔÌÂ»¡×¤È¡ÖÉÔÄç¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°Ö¼ÕÎÁÀÁµá¤Î2·ï¤ÇÁÊ¤¨¤é¤ì¤¿ºÛÈ½¤Ç¡¢·§ÅÄ¤ÎÉÔÎÑÁê¼ê¤È¤µ¤ì¤¿¤â¤¦1¿Í¤ÎÈï¹ð¤Ï¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤ÎÊ¿°æÍý±û¥¢¥Ê¤ÎÉ×¤ÎÌ±Êü¥¡¼¶É¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡£
¡¡°ìÉôÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢22Æü¤ÎºÛÈ½¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤¬»ñÎÁ¤ÎÄó½Ð¤äº£¸å¤ÎÆüÄø¤Ê¤É¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡¡Öº£¸å¡¢¾ÚµòÄ´¤Ù¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¾Ú¿Í¤È¤·¤Æ·§ÅÄ¡¢Ê¿°æ¥¢¥Ê¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÉ×¤â½ÐÄî¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£·§ÅÄ¤ÎÉ×¤¬·º»öºÛÈ½¤Ç¡¢¾Úµò¤È¤·¤ÆÄó½Ð¤·¤è¤¦¤·¤ÆµÑ²¼¤µ¤ì¤¿ÊªÉÊ¤â¡¢Ì±»ö¤Ê¤é¾Úµò¤È¤·¤ÆÄÌ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£¤¹¤Ç¤Ë·§ÅÄ¤ÈÉ×¤ÏÎ¥º§¶¨µÄ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢É×¤È¤·¤Æ¤ÏÍÆ¼Ï¤»¤º¤ËÀÕ¤áÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡×(»ÊË¡Ã´Åöµ¼Ô)
¡¡¤·¤«¤·¤³¤ÎºÛÈ½¡¢·§ÅÄ¤ÎÉ×¤¬Èï¹ð¤Î·º»öºÛÈ½¤È¤Ï°ìÅ¾¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÊó¤¸¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¡Ö·§ÅÄ¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤¬³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ø·º»ö¤ÎÊý¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¡¢Ì±»ö¤ÎÊý¤Ï¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¼ÒÄ¹¼«¤é¤¬Íê¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£·§ÅÄ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ê¤É¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤â¤¢¤ë´Ø·¸¤Ç¡¢³Æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤ä½ÐÈÇ¼Ò¤Ï¼èºà¼«ÂÎ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×(·ÝÇ½µ¼Ô)
¡¡°ìÊý¡¢Ê¿°æ¥¢¥Ê¤ÎÉ×¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇºÆ»°¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·§ÅÄ¤È¤ÎÉÔÎÑ¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÊóÆ»¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢à¼ÂÎÏ¹Ô»Èá¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¡ÖÊ£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÊóÆ»¤Î¼«½Í¤òµá¤á¤¿ÆâÍÆ¾ÚÌÀ¤òÁ÷¤êÉÕ¤±¤¿¤è¤¦¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤Ã¤Á¤ÎºÛÈ½¤ÎÏÃÂê¤Ë¿¨¤ì¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡×(Æ±)¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢º£¸å¤âºÛÈ½¤Ï²ó¿ô¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢»ÊË¡¤¬¤É¤ó¤Ê¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ò²¼¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤¬Âç¤¤¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£