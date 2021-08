開発中のサバイバルホラーゲーム『My Friendly Neighborhood』において、テスト作業中に発見された奇妙なバグが話題を集めている。該当シーンを収めた動画はTwitter上でたちまち拡散。2万件を超える「いいね」が付き、海外メディアのKotakuにも記事として取り上げられた。

Something terrifying happened to me during development today. Think this might need to go into the game somewhere.