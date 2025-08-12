彼氏に浮気されてる？アヤシイとにらんだときに言うべきセリフ９パターン
彼に浮気の疑いがあるとき、あなたならどうしますか？ クーポンマガジン「ホットペッパー」でスタートした連載企画『ひみつの女子会』では、１５８９名の女性に行ったアンケート元に、「恋人のケータイのエピソード」や「女の子の赤裸々な浮気エピソード」など、女の子の生声を紹介しています。その中には、「彼のケータイを調べた結果、浮気の証拠らしきものが出てきた」というエピソードも数多くありました。浮気現場を押さえたわけではないので、完全にクロと決めつけるわけにもいかず、困ってしまう人も多いようです。ということで今回は、浮気疑惑がある彼に釘を刺す一言をご紹介します。
【１】「友達の彼氏が浮気したらしいよ。最悪な男だよね？」
友達の彼氏の話を持ち出して、浮気に対する嫌悪感を伝えるパターンです。「最悪な男だよね？」と問いかければ、浮気をしている彼は思わず黙り込んでしまうかもしれません。また、彼を問い詰めるわけではないので、もし浮気をしていなかった場合もケンカになることを避けることができるでしょう。ただし、彼氏に「そうだよね?」と上手く流される可能性もあるので、真剣な表情で問いかけた方がいいかもしれません。
【２】「芸能人ってすぐ浮気するよね。どうせバレるのにね。」
芸能人の浮気スキャンダルに便乗して、浮気行為を非難するパターンです。芸能人の話とはいえ、浮気をしている彼氏は「浮気はどうせバレるのに」の言葉にギクッとすることでしょう。ただし、芸能人は普段から注目されているからバレるだけだ思われる恐れもあるので、「女は浮気に敏感なのに」というニュアンスを付け加えるとより良いでしょう。
【３】「男って、浮気するのが当たり前なの？」
男性は浮気をする生き物という一般論を持ち出して、彼氏の浮気に対する考えを聞くパターンです。浮気をしている彼氏は思わず答えに詰まってしまうでしょう。さらに、浮気に対する考えを語るなかで、自分の身を振り返り、反省してくれるかもしれません。ただし、彼が浮気をしていない場合「何もしていないのに疑われてる！」と気分を悪くする恐れがあります。それを避けるために「○○君には当てはまらないと思うんだけど・・・」と前置きしてから質問する方がいいのかもしれません。
【４】「絶対に浮気する人じゃないって思って、付き合ったから。」
彼氏に対して「浮気しない人」と信頼して付き合っていることを伝えるパターンです。浮気をしている彼氏は、信頼を裏切った罪悪感を抱くことでしょう。また、浮気をしていない彼氏も、信頼を裏切らないようにしようと考えてくれるかもしれません。ただし、あまり思い詰めた表情で伝えてしまうと、「気持ちが重すぎる」と思われる恐れがあるので、芸能人の浮気の話題などの中でさり気なく言うようにする方がいいでしょう。
【５】「浮気したら、別れるからね。」
彼氏が浮気した時、どうするのかをストレートに伝えるパターンです。浮気している彼氏は、「バレたら別れられる！」という危機意識を持つようになり、浮気相手と決着をつけてくれるかもしれません。また、浮気していない彼氏も浮気に対する危機意識をより強めるでしょう。ただし、あまり強い口調で言ってしまうとヒステリックな印象を彼氏に与えてしまうので、優しい口調でサラッと伝えた方がいいでしょう。
【６】「浮気したいって思ったことある？」
彼氏の浮気願望について質問するパターンです。浮気をしている彼氏や浮気願望がある彼氏は、不意打ちで質問されることで、思わずドキっとすることでしょう。また、浮気をしていない彼氏に「浮気を疑われている」と思われずに済みます。ただし、この質問に対する答えは「浮気したいと思ったことはない」が多くなることが予想されます。彼氏にじっくり考える時間を与えないために、突然質問を投げかけ、彼の表情の変化を見るようにしましょう。
【７】「もし私が浮気してたらどうする？」
彼氏に浮気されたときの気持ちを想像させるパターンです。浮気をしている彼氏は、浮気された側の気持ちを考えることによって、罪の意識を感じるかもしれません。また、浮気をしていない彼氏も浮気される側の気持ちになることによって、彼女の気持ちを裏切らないようにしてくれるでしょう。ただし、マジメな表情で伝えてしまうと、逆に浮気を疑われる恐れもあるので、「あくまで冗談なんだけど」と前置きした方がいいかもしれません。
【８】「気のせいだったらゴメンね。ひょっとして浮気してない？」
浮気をしているかどうかをやんわり質問するパターンです。「気のせいだったら」と付け加えることによって、浮気に対する女のカンの鋭さを感じた彼氏は、ヤバい、気づかれてる！」と追い込まれた気持ちになるかもしれません。ただし、この質問は、浮気をしていない彼氏にとっては不快なものになってしまう恐れがあるので、浮気している可能性が高い彼氏にのみ使うようにした方が無難です。
【９】「浮気してる？」
ストレートに浮気をしているかどうかを質問するパターンです。急に質問され、不意を突かれた彼氏は、かなり動揺することが予想されます。そこから突っ込みを入れていけば、彼氏が浮気を白状するかもしれません。ただし、浮気をしていない彼氏の場合は、疑われたことに怒りを感じる恐れもあります。ストレートに質問するのは、ある程度浮気の証拠が揃ってからにしておいた方がいいでしょう。
今回ご紹介した中に、使えそうな一言はありましたか？ またこの他にも、浮気疑惑がある彼に対しての効果的な一言がきっとあると思います。みなさんからのご意見をお待ちしております。（外山武史）
