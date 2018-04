新たに公開されたキービジュアル劇場版プロジェクト第二弾として展開される、OVA『 テニスの王子様 BEST GAMES!! 手塚 vs 跡部』のBlu-ray&DVD発売が決定。そして、OVAの発売を記念し、2018年8月24日(水)から2週間限定でイベント上映されることも決定した。新作OVA「テニスの王子様 BEST GAMES!!」は、漫画『テニスの王子様』『新テニスの王子様』が2019年に20周年を迎えるにあたり、過去『テニスの王子様』で描かれた数ある名試合の中から特に人気の高い対戦カードを再びアニメ化する企画。本作のスタッフ陣は、監督を川口敬一郎氏、シリーズ構成・脚本を広田光毅氏、キャラクターデザインを石井明治氏、アニメーション制作をM.S.Cがそれぞれ担当する。なお、OVA『テニスの王子様 BEST GAMES!! 手塚 vs 跡部』のBlu-ray&DVDは、2018年10月26日(金)の発売予定。各詳細は公式サイトにて。(C)許斐 剛/集英社・NAS・新テニスの王子様プロジェクト