ダイエットに成功してビフォー・アフターの写真を公表する人は多いですが、カップルで同時に成功させるとなると、難易度のハードルも飛躍的に上がります。

結婚して2年になるスコットランドのカップルが、同時に痩せた成果をご覧ください。

わーお!!

これは素晴らしい!

2人そろって別人のように大変身しています。

変身後の姿がばっちり決まっているところも絵になっていますね。

夫のマーク・ハニーガン(41歳)さんが肥満が原因で無呼吸症に苦しんだことからダイエットを決意、それに妻のルイーズ・ハニーガン(42歳)さんも付き合うことにしたそうです。

海外掲示板のコメントをご紹介します。

●なんてこった。2人合わせて95kgを7か月で落としている。



●写真を反対に変えると、まるで結婚して3年目に見える。



●キュートなカップルと、ホットなカップルの差。



●骨太の人なんていないという自分の考えを支持する結果だ。



↑誰も骨太じゃなくて単に太ってるだけだ。

●彼らの服のセンスもよくなった。



↑きっとゴスクラブで出会ったんだよ。



●たった7か月で2人とも美しくなったが、年齢は5歳上がったようにも見える。



↑ふくよかでなくなると、しわが目立つんだ。



↑だから痩せてからボトックスをするんだ。



↑ボトックスは筋肉を麻痺させる、しわを埋めるわけではない。



●男性は若く、女性は歳が上がったように見える。



↑でも女性はホットになったよ。



●両方におめでとう。かなりすごいよ。



●写真を逆にすると一緒に太ったみたいだ。



●同じ女性だとは信じがたいんだが。



↑ヘアスタイルも色も変わっているからね。2つの別のカップルを見てるのかと思ったよ。



●自分も本当に痩せなくちゃいけない。これはすごいモチベーションになる。ありがとう。



2人そろってダイエットに成功をしているのを見て、多くのダイエット志願者を奮い立たせていました。

ちゃんと結果を出すのは素晴らしいですね。