開心那
『開心那』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2025年4月8日
2021年8月5日
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開心那が「今までで一番重い」と言ったメダル 本当に重かった
スケートボード女子パークの12歳、開心那も「今までで一番重い」とコメント
読売新聞オンライン
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開心那 スケボー熱中しすぎて…「自転車に乗れない」
地元・北海道にある札幌市の練習施設に、小1から週3、4回通っていた
スポニチアネックス
2021年8月4日
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スケボー女子の感動的なシーンがSNSで話題「オリンピック初泣き」
悔し涙を見せていた岡本碧優が、ライバルに担ぎあげられて笑顔に
THE ANSWER
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スケボー女子パークで四十住さくらが金メダル獲得 開心那は銀メダル
四十住さくらが金メダル、開心那が銀メダルを獲得した
livedoor
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スケボー女子パーク予選はNHKがしっとり解説「わかりやすい」などの声
NHKで4日放送の女子パーク予選では、松井立氏が丁寧な言葉遣いで解説
東スポWEB
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岡本碧優と開心那、四十住さくらが決勝進出 スケボー・パーク日本勢に期待
Twitterでは「スケートボード」がトレンド1位となるなど、話題に
スポニチアネックス