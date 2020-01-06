米軍のイラン司令官殺害
『米軍のイラン司令官殺害』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2020年1月27日
2020年1月11日
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イラン司令官は4つの米大使館で攻撃を計画 トランプ氏が明かす
司令官について、「4つの米大使館で攻撃を計画していたと思う」とコメント
読売新聞オンライン
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イラン司令官殺害の米軍 同じ日に別司令官の殺害も計画か
複数の米有力紙によると、標的はイラン革命防衛隊の財務部門担当司令官
日テレNEWS NNN
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米軍は別のイラン高官殺害も計画か 失敗したため公表されず？
司令官殺害作戦と同日、別の高官の殺害作戦を実施したが失敗していたという
共同通信
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再選のためなら何でもありか トランプ大統領の一貫性なき中東政策
一時はイランに穏健になるとみられたが、司令官殺害により再び強硬姿勢に
JBpress
2020年1月9日
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大統領に手を上げるも不問…デモ鎮圧も辞さないイラン革命防衛隊
過去に反政府デモが強まった際は、革命防衛隊がデモを流血鎮圧したという
中央日報
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イラン司令官へ報復攻撃、トランプ大統領の作戦に米軍内でも疑問の声
米政権は中東との戦いが中心の、これまでの国防方針の転換を打ち出している
JBpress
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イラン司令官殺害「次はわが国では…」平壌市民に衝撃広がる
北朝鮮の平壌でも報道は急速に広まっており、市民らは衝撃を受けているそう
デイリーNKジャパン
2020年1月8日
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イラン司令官殺害をイスラエル首相が支持「米国は勇気をもって行動」
イスラエルはイランと敵対しており、米国への支持を表明
読売新聞オンライン
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ガソリンが2019年5月調査以来の150円代に 米イラン情勢の緊迫など影響
年末年始を除いて9週連続で値上がりし、2019年5月調査以来の150円台に
共同通信
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舛添要一氏「戦争が始まったと見るべき」中東への自衛隊派遣に異議
イランが米国への報復に出た件に触れ、「戦争が始まったと見るべき」と指摘
東スポWEB