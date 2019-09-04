EXIT兼近大樹の逮捕歴報道
『EXIT兼近大樹の逮捕歴報道』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2019年10月9日
2019年10月6日
2019年10月5日
2019年10月4日
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EXIT兼近大樹は窃盗容疑でも逮捕されていた 母「あのときが一番つらい」
番組では、報道の件以外に、窃盗容疑でも逮捕されていたことが明らかに
スポーツ報知
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EXIT兼近大樹が逮捕の過去を振り返る「何がいけないと思っちゃってました」
報道について兼近は「本当に申し訳ない」「過去で裏切った」と話した
デイリースポーツ
2019年10月3日
2019年9月9日
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EXITのりんたろー。がファンからの激励に感激「朝から泣いた」
多くのファンから激励が寄せられている現状に、「朝から泣いた」とコメント
日刊スポーツ
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兼近大樹、文春報道でむしろ好感度アップか 貧困話が頭よぎり？
むしろ好感度が上がっているようで、潔い対応などが要因だろうと筆者
女子SPA！
2019年9月8日
2019年9月7日
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「これに負けんように頑張ってもらいたい」明石家さんまがEXITにエール
明石家さんまが7日のラジオで「負けんように頑張ってもらいたい」と話した
デイリースポーツ
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EXIT兼近大樹が逮捕されていた報道受け、TGCの出演取りやめ
兼近大樹を巡っては、過去に逮捕歴があることを週刊文春が報じていた
日刊スポーツ
2019年9月5日
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EXITがラジオの公開収録に参加 兼近大樹は自虐を連発
「週刊文春」で逮捕歴が報じられて以降、初の公の場で自虐を連発
オリコンニュース
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兼近大樹の報道で週刊文春が声明「現在の兼近さんを否定するものではない」
兼近に「すべてをさらけ出してほしい」と言われ、記事を掲載したと説明
文春オンライン
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EXITがおはスタへの出演を見合わせ ゴッドタンには出演予定
テレビ東京の「おはスタ」が、EXITの出演を見合わせることが5日に分かった
スポニチアネックス
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逮捕歴報道について謝罪したEXIT兼近大樹 文春への感謝も語る
過去の逮捕歴を謝罪し、事実を伝えられたことには「感謝もあります」と投稿
デイリースポーツ
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EXIT兼近大樹が報道受け謝罪「美談にする気も肯定する気もない」
「お騒がせしてご迷惑をおかけしてしまい大変申し訳ございません」と謝罪
オリコンニュース
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りんたろー。が語る兼近大樹の過去 留置場で読んだ又吉直樹の小説
留置場で又吉直樹の小説を読み、芸人を志すようになったという兼近
日刊スポーツ
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吉本興業が兼近の逮捕報道巡り文春に法的措置検討 公式HPで発表
吉本興業は5日、本件記事を掲載した行為について強く抗議すると発表した
スポーツ報知
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EXITりんたろー。前科報道の相方への思い語る「僕だけはあいつを…」
りんたろー。が5日、Twitterで「すべての方々へ」として思いをつづった
スポーツ報知