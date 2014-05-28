キリンチャレンジ杯キプロス戦
『キリンチャレンジ杯キプロス戦』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2014年6月12日
2014年6月10日
2014年6月2日
2014年6月1日
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オシム氏が本田のシュートを酷評
キプロス戦の本田のシュートを「ああ、毎回同じですね」と酷評
Sports Watch
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内田篤人が「負傷の影響」を告白
「違う箇所をかばうと負担が出るので」と、負傷箇所をかばっていることを告白
SOCCER KING
2014年5月31日
2014年5月30日
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「本田最悪」サポから酷評相次ぐ
精彩を欠いた本田に対し、「とにかく最悪」など酷評が続々寄せられた
スポニチアネックス
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恩師「本田へタクソ」発言の狙い
星稜高の恩師河崎監督は、「直接『ヘタ』って言ったほうがいい」と言葉責めを要求
東スポWEB
2014年5月29日
2014年5月28日
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本田がミス連発、ザックJに不安
本田は前半33分のフリーキックでもミスし、ザックは落胆の表情
J-CASTニュース
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本田が中心のザックJは「限界」
「本田はもはやかつての本田にはあらず、4年前のレベルにはほど遠い」
Sportiva
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無得点の香川が危機感をあらわ
試合前には得点への強いこだわりを見せていただけに、危機感をあらわにした
東スポWEB
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前園氏「ザックJの辛勝」を評価
4年前に比べたらはるかに良い状態である、と前園真聖氏
ZONO'S EYE
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キプロス戦の最高視聴率は30.1%
平均視聴率は、22.5％だった
読売新聞オンライン
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ザックが柿谷に投げた厳しい一言
ザッケローニ監督は柿谷に「センターフォワードは止まっていたらダメ」とダメ出し
スポニチアネックス
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日本代表に北澤豪氏「厳しい」
北澤豪氏は「全体的に重いなっていう印象がある」と感想を語った
Sports Watch
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大久保、小声でザックにツッコミ
鹿児島合宿では主にトップ下でプレーしたが、27日は1トップ
スポニチアネックス
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ザック、本田に「仕事してくれ」
本田圭佑は「自分の家」と例えるトップ下で先発したが、不発に終わった
スポニチアネックス
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予定外の長友交代、日本に暗雲
長友佑都は後半から左膝を気にし、交代を余儀なくされた
スポニチアネックス
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本田トップ下固定か ザック明言
ザッケローニ監督は試合後、本田圭佑のトップ下固定を匂わせる発言をした
デイリースポーツ