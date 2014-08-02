ローラの父親逮捕
『ローラの父親逮捕』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2015年11月22日
2015年3月7日
2015年3月5日
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ローラ父の判決公判での態度に裁判官や担当弁護士も苦笑い
一方で午前10時の開廷だったが、ローラ父の遅刻で公判が約30分も遅延
東スポWEB
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ローラ父のジュリップ被告が公判に遅刻 懲役2年6月、執行猶予4年
第3回公判は同被告の遅刻で開廷が遅れるという異例の不祥事に見舞われた
デイリースポーツ
2015年2月5日
2015年2月2日
2015年1月30日
2015年1月26日
2014年12月23日
2014年12月13日
2014年10月31日
2014年10月25日
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ローラが父再逮捕を謝罪 「えらい」「頑張れ」など応援相次ぐ
ネットには「スルーする人もいるからね」などと評価する声が多く寄せられた
J-CASTニュース
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ローラ父 2度目の逮捕も「すぐ戻ってる。またね〜」と発言?
懲りた様子を見せず「すぐ戻ってくるから大丈夫」などと発言していたという
日刊ゲンダイDIGITAL
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警察を激怒させたローラ父と娘の今後
8月に釈放された際にはローラの「OKポーズ」をして、警察関係者は激怒
東スポWEB
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菊川怜が「とくダネ!」で番組解説を無視しているかのような発言
ローラの父親が逮捕された件で、父親は容疑を否認していると説明があった
トピックニュース