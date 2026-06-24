体重が減れば正義、増えれば悪と思い込む患者さん【漫画】本編を読む漫画家のアヤ(@aokitajimaru)さんは、WEBメディア｢ナース専科｣にて看護師のエピソードを基にした漫画を連載中だ。今回はその中から『摂食障害と心のケア』を紹介するとともに、本作について話を聞いた。■心停止でICUへ【ナース漫画】「摂食障害と心のケア」01020320代の横山さんがICUに入室してきた。体重は30キロ未満の摂食障害で、医師のメモには｢心停止後｣と