「夏が暑そう。やだ…」と、憂鬱になる日が続いている。2025年も暑かったし、おそらく今年も暑い…。不快感を感じることが多くなる季節だが、特に女性の夏服は、デザインを優先すると生地が張り付いて暑く、涼しさを求めるとカジュアルになりすぎると、本当に毎年悩ましい。【写真】デザイン性も抜群の涼しく着られる「接触冷感トップス」そんな「夏の服選び、もう限界！」という困りごとに応えるべく、「洋服の青山」では、夏の味