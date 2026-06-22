今年の夏も暑いんだろうな…。【イメージ】かわいいきょろちゃん外に出た瞬間の溶けそうな熱気、容赦ない日差し……「もーやだ、一歩も動きたくない！」と絶望した2025年を思い出してうんざりしている人もいるかもしれない。でも、そんな限界寸前の大人たちに提案したい、最高にエモくて涼しい解決策。それが「おうちかき氷」だ。「え、かき氷機って、あの夏に1回使って物置に眠ってるやつでしょ？なんか力仕事のやつ」と思ったな