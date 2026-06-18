大丸松坂屋百貨店は7月3日、大丸福岡天神店 本館B2食品フロアにてバタークッキー専門店「バターステイツ by銀のぶどう」をオープンします。■店舗限定の「あまおう苺のバターメルティチーズケーキ」を販売同店は今年で5周年を迎えた東京発のバタークッキー専門店で、バターをたっぷりと練りこんだ「バターステイツクッキー」を代表作に、様々なバタースイーツを展開しています。今回は、九州地区にして初の常設店のオープンとなり