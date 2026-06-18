Kさんの不思議な話【漫画】本編を読むKさんはよく不思議な体験をするという。そんなKさんの体験談を聞いてみると、出かけたはずの母が庭に立っていたり、ドアのカギもない私の部屋をノックしたりする。母の奇行を見てしまったKさんは、一体どれが本当の母なのかわからなくなると話す。pixivに投稿された佐藤さんの創作漫画「Kさんの不思議な話」を紹介しよう。■今も続く｢隙間｣への苦手意識を生んだ体験【漫画】「Kさんの不思議な