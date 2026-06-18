【ホラー】深夜に聞こえる子守唄…音をたどると棚の隙間から…!?｢鳥肌が立った｣読者をゾッとさせた恐怖物語【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
Kさんはよく不思議な体験をするという。そんなKさんの体験談を聞いてみると、出かけたはずの母が庭に立っていたり、ドアのカギもない私の部屋をノックしたりする。母の奇行を見てしまったKさんは、一体どれが本当の母なのかわからなくなると話す。pixivに投稿された佐藤さんの創作漫画「Kさんの不思議な話」を紹介しよう。
■今も続く｢隙間｣への苦手意識を生んだ体験
本作｢Kさんの不思議な話｣の作者・佐藤さんはホラー漫画を描くようになったきっかけについて、｢こういうホラーが観たい(読みたい)という感覚があるのですが、あまり見かけないため、自分で描けたらいいなと思ったことがきっかけです｣と語り、好きな作品には初期の｢リング｣や｢呪怨｣を挙げている。また、｢あとで自分が読んでもゾクゾクするような表現ができたらな、と思って描いています｣と作品づくりへのこだわりを明かし、もっといろいろな話を描く時間を作りプロを目指したいとの思いをのぞかせた。
シリーズの始まりとなる第1話では、主人公のKさんが｢隙間｣を怖がるようになったきっかけについて描かれている。真夜中になるとどこからともなく聞こえてくる子守歌に耐えられなくなり、音の出どころを探したところ、自室の棚の裏側から聞こえていることがわかった。覗いてみた瞬間、風を切るような音とともにKさんの髪の先端が切れ、そのあとも何かが覗いている気配があったという。
ひときわ不気味な展開を見せる第2話では、Kさんが外出したはずの母親の姿を庭で目撃する。あまりにも不自然に直立しているため違和感を覚えていると、そのとき玄関から母親が帰宅し、庭と居間に母親が存在するようなドッペルゲンガーを思わせる出来事が描かれている。
｢ゾッとして鳥肌が立ったのは久しぶり。本当に怖い｣など、不気味さに引き込まれたという声も多く寄せられている本作。じわじわと迫る恐怖に浸ってみてはいかがだろうか。
取材協力：佐藤
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