女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「結婚」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2020年6月15日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝長年連れ添った夫の浮気。これは女性の人生において、かなり衝撃的な出来事です。しかも、相手が子どもまで身ごもっていたとしたら……?!そんな昼ドラのような筋書きを実際に経験した真理子さん（仮名・45歳）。すでに夫とは離婚をしており