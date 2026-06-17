三井不動産はMoment Factory Studios Inc.と、特定の場所に足を運ぶことで体験できる没入型エンターテインメント「ロケーションベースエンターテインメント(※以下、LBE)」領域におけるパートナーシップを開始。両社は株式会社ポケモンインターナショナルと協業し、来場者自身がポケモントレーナーとしてポケモンの世界を体験できる新たなエンターテインメントプロジェクトを発表した。【写真】世界的スタジオMoment Factoryと三井