出だしよく新しいことを始めていける週。仕事も副業や独立にツキあり。また美容運が◎。お金をつぎ込むほど結果が出なかった人は漸く成功する美容法に巡り合えそう。金運は素敵なプレゼントをもらうなどサプライズに恵まれます。恋愛はクールな魅力に溢れモテる暗示。