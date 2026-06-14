「父が全裸で倒れてた。」カバー【漫画】本編を読む右耳難聴や子宮内膜症など、自身の経験を漫画で発信してきたキクチさん(kkc_ayn)。母親の介護と看取りを描いた「20代、親を看取る。」に続き、現在は父親の闘病をテーマにしたコミックエッセイ「父が全裸で倒れてた。」を連載している。今回は、父親の病状に加え、医療費や保険という現実的な問題に向き合うことになった第17話を紹介する。■避けて通れない医療費の現実第1話1-1