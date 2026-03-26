セクハラ上司「シングル2つがツインで予約されててさ…大丈夫そ？」【漫画】本編を読むセクシャルハラスメントやパワーハラスメントなどの問題に対し、「昔なら普通のことだった」「騒ぎすぎだ」という声がいまだに聞かれることがある。しかし、ハラスメントは決して容認されるべきではない。もし、された側が徹底的な反撃に出たらどうなるだろうか。2026年6月現在、SNS上で「スカッとした」「千倍返しで最高だ」と絶賛される一方