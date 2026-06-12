組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！ジャケット特有の重圧を脱ぎ捨てて、カーディガン感覚で羽織ったり、バッグにひっかけたりできる、「しなやかさ」がこれからは不可欠。そんなアウターというよりトップスの延長で使える１枚をご紹介。【POINT】サテン素材で落ち感のあるハーフスリーブジャケット。ジャケットのきちんと感は保ちつつ、すっきり