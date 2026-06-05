レガシーパッチがユニフォームにあしらわれることに北中米ワールドカップ（W杯）に出場する日本代表DF長友佑都のユニフォームに、特別な“レガシーパッチ”があしらわれることが分かった。FIFA公式サイトが発表している。現地時間4日、FIFA公式サイトではW杯のグループステージ全72試合で着用されるユニフォームを発表。これとあわせて、新たな試みとして個人の功績を称えるパッチが導入されることも明らかになった。デビュ