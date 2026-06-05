レガシーパッチがユニフォームにあしらわれることに

北中米ワールドカップ（W杯）に出場する日本代表DF長友佑都のユニフォームに、特別な“レガシーパッチ”があしらわれることが分かった。

FIFA公式サイトが発表している。

現地時間4日、FIFA公式サイトではW杯のグループステージ全72試合で着用されるユニフォームを発表。これとあわせて、新たな試みとして個人の功績を称えるパッチが導入されることも明らかになった。

デビュー選手へのパッチや過去の個人賞受賞者へのゴールドパッチ、そしてアルゼンチン代表FWリオネル・メッシ、ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウド、メキシコ代表GKギジェルモ・オチョアのように5回または6回目のW杯に出場する偉大なレジェンドたちの象徴的な貢献を称えるレガシーパッチがユニフォームを飾ることになる。

日本でこの対象となるのが、5回目の出場となるDF長友佑都だ。南アフリカ大会（2010年）、ブラジル大会（2014年）、ロシア大会（2018年）、カタール大会（2022年）に続いての出場となる長友は、ユニフォームにレガシーパッチがあしらわれる。ファンからは「すごいメンツ… 日本人の誇りです」「長友ユニ欲しくなってまうやん」「スゴイ、凄すぎる」「レジェンドに相応しい」「ここに入るのすご」「錚々たるメンツすぎる」などの声が上がっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）