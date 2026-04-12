重たいアウターを手放して、そろそろジャケットを本格稼働。きちんと見せる目的で使うのはもちろん、抜け感を出したり、新しさを受け入れたり。本来の役割以上の着方ができるタイプに目をつけて、ジャケット頼みで「これから」をシミュレーション。【着回すジャケット?】「カーデに近いとろみ素材」ほどよく透け感がある、しなやかなレーヨンポリエステル素材。縦に落ちる風合いにより、フロント部分に美しいドレープが生まれ、ジ