読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！同じアルバイト先でずっと気になっていた彼から、ついにデートのお誘いが。ウキウキ気分で待ちあわせ場所に向かいましたが、思いもよらない事実が発覚します。ずっと憧れていた、バイト先の先輩からデートのお誘い♡その人は同じアルバイト先で働いている、いつもやさしくて頼りになる先輩。シフトがかぶるたびに少しずつ言葉を交わすようになり、私の心のなかではどんどん