いくつになっても“新しい自分”に挑戦してみたいという気持ちは、誰もが心のうちに抱いているのではないでしょうか？ スタイリストの村上俊さんが、来店したとある女性のヘアカット動画をTikTokへ投稿すると、女性の見事な変身ぶりが大きな話題に。1700件以上の「いいね」と多くのコメントが集まっています。

【画像14枚】アラカン女性が「若返ってる！」 白髪もカバーする前髪カット術がお見事！

白髪や顔の大きさも気になる…似合うスタイルは？

以前からショートヘアへの憧れはあったものの、なかなか一歩を踏み出せずにいたという女性。娘さんに背中を押されたことを機に、人生初のショートヘアに挑戦するべく思い切って村上さんのもとを訪れました。本人いわく女性は“アラカン（＝アラウンド還暦）”だそうで、自分にショートヘアが似合うかどうか分からず不安そうな様子。また、白髪や顔の大きさも気になっているといいます。

実際に来店したばかりの女性のヘアスタイルは、毛先が肩に少し届く程度のミディアムヘアで、フェイスラインを隠せるような長さ。つむじのあたりも白髪がやや目立っていて、年齢感があります。

ところが施術を終えると、女性の印象は一変。ひし形シルエットが美しいスッキリとしたショートヘア姿になり、心なしか雰囲気も若々しくなったようです。さらに女性が気になっていたという根元の白髪も、前髪を深めに作ることでカモフラージュ。コンプレックスをカバーしつつ、大人女性らしい上品なスタイルが完成しました。

子育てに奮闘していた時期はなかなか美容院に行くことができず、ときには自分でヘアカットを済ませることもあったと語る女性。これまではおしゃれも楽しめていなかったそうです。そんな女性も、変身した自分の姿を見て「おぉ〜！ すごい！ 全然違う！」と思わず笑顔に。イメチェン結果に大満足な様子です。

動画を見たユーザーからも、「笑顔がすてき！ ショートもすごくお似合いです」「めちゃくちゃ若返ってる！」といったコメントが寄せられていました。