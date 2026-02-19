メダリスト心を燃やす少女がひとり、氷の上に立つ。一瞬の静寂ののち、曲が聞こえてくる。戦いが、始まる。破竹の勢いだ。フィギュアスケートコミック『メダリスト』（つるまいかだ/講談社）は「次にくるマンガ大賞2022」コミックス部門第1位、第68回「小学館漫画賞」に輝き『小説 メダリスト』（講談社）や『メダリスト公式ファンブック』（講談社）などの関連書籍も発売。そして劇場版アニメの2027年公開が発表にな