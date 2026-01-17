千葉市稲毛区の物流センターで同僚の女性を中華包丁で切りつけ殺害しようとした疑いで、中国籍の34歳の男が現行犯逮捕されました。中国籍のジャン・シウシン容疑者（34）は16日、稲毛区六方町の物流センターで同僚の女性（30）の頭を刃渡り約17cmの中華包丁で切りつけ殺害しようとした疑いで現行犯逮捕されました。女性は後頭部などにけがをしましたが、命に別条はありませんでした。ジャン容疑者は「切りつけたことは間違いないが