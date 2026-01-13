2025年1月の新商品5品まとめ(1月13日発売予定 )今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 寒さが増すこの季節に嬉しい、食べ応え抜群のメニューや、体の芯から温まるスープ、ボリューム満点の丼物など、気になる品が多数ラインナップ。 ローソン2025年1月の新商品まとめランチや夕食にぴったりな、満足感のある新作グルメをチェックしてみてはいかがでしょうか? 「ポルチーニクリームソース チキングラ