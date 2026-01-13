ベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領が電撃的に拘束・移送されたとの情報が伝えられた直後、北朝鮮は金正恩国務委員長の身辺警護体制を準戦時レベルに格上げしたと韓国の独立系メディア「サンドタイムズ（ST）」が報じている。反米独裁国家の現職指導者を米国が直接狙い、拘束作戦を成功させたとされる事態が、金正恩体制に「実存的恐怖」を与えたとの見方が出ている。平壌の高位対北消息筋はSTに対し、「マドゥロ拘束のニュース