寒さが深まる季節。「なんとなく体が重い」「食べる量は変わってないのに太りやすい気がする」など“冬太り”の悩みを抱える人は少なくありません。実は、冬は気温の低下によって体が冷え、代謝が下がりやすい季節。さらに外出や運動の機会も減り、消費カロリーが落ちやすいため、脂肪がつきやすくなるんです。とはいえ、ハードな運動や厳しい食事制限は続きません。大切なのは、日常の中で代謝のスイッチを入れられる“小さな習慣