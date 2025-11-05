【花とゆめ 23号】 11月4日発売 価格：490円 【拡大画像へ】 白泉社は、「花とゆめ」23号を11月4日に発売した。価格は490円。 「暁のヨナ」は完結まであと3話。今号では白の龍神とともに、魂だけが流れついたスウォンも連れて、無事地上へと帰還することができたハクだったが、地上でも実体はなく、姿は見えないままで――。 【暁のヨナ】 連続付録第3弾