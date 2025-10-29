ÀéÍÕ¡¦Á¥¶¶»Ô¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡¢¸òºÝÁê¼ê¤Î¥Í¥Ñ¡¼¥ë¹ñÀÒ¤ÎÃË»Ò³ØÀ¸¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ32ºÐ¤Î½÷¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Àõ¹á¿¿ÈþÍÆµ¿¼Ô¡Ê32¡Ë¤Ï10·î5Æü¡¢Á¥¶¶»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡¢¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Í¥Ñ¡¼¥ë¹ñÀÒ¤Ç³ØÀ¸¤Î¥Á¥ã¥ó¥¿¡¼¥ë¡¦¥Ð¥À¥ë¡Ê21¡Ë¤µ¤ó¤òÊñÃú¤Ç»É¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àõ¹áÍÆµ¿¼Ô¤ÏÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸åÌÛÈë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£