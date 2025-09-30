天気の急変で雷雨が発生し、一時的に停電するというニュースが各地で相次ぎました。太陽光発電と蓄電池があれば災害時にも心強いですが、売電価格は下がっていて、「設置しても元が取れるのかな」と躊躇している方もいるのではなでしょうか。YouTubeでプロならではの視点で住宅の情報を発信する平松建築の平松明展さんは、「きちんと計算して導入すれば多くの家で元は取れます」と教えてくれました。◆太陽光発電は導入したほう