Te chichi TERRASSEとハローキティが初コラボ♡2025年9月25日（木）より全国店舗と公式ECサイト「CAN ONLINE SHOP」で発売される全5型のアイテムは、秋のお出かけにぴったり。ケーブルカーディガン（5,500円）、ロングTシャツ（4,400円）、裏毛トップス（4,950円）、ボアミニバッグ（4,950円）、コーデュロイキャップ（4,400円）を展開しています。 胸元に映えるケーブルカーディガン