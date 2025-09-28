Te chichi TERRASSE新作♡ハローキティとの全5型アイテム

Te chichi TERRASSEとハローキティが初コラボ♡2025年9月25日（木）より全国店舗と公式ECサイト「CAN ONLINE SHOP」で発売される全5型のアイテムは、秋のお出かけにぴったり。ケーブルカーディガン（5,500円）、ロングTシャツ（4,400円）、裏毛トップス（4,950円）、ボアミニバッグ（4,950円）、コーデュロイキャップ（4,400円）を展開しています。

胸元に映えるケーブルカーディガン

【ハローキティ】刺繍入りケーブルカーディガン

ハローキティ、ディアダニエル、タイニーチャムをイメージした秋カラーの刺繍入りケーブルカーディガン（レッド/ベージュ/グレー・税込5,500円）は、ベーシックな丈感でどんなボトムスにも合わせやすい1枚♡

キャラクター刺繍がさりげなく大人可愛さを演出し、秋のコーディネートをアップデートします。

リラックス感あるトップス＆雑貨アイテム

【ハローキティ】プリントロングTシャツ

【ハローキティ】ミニ裏毛プリント5分袖トップス

プリントロングTシャツ（オフ/チャコール・税込4,400円）はバックプリントにハローキティとお友だちをあしらい、ヴィンテージライクな加工で大人カジュアルに。

裏毛プルオーバー（オフ/グレー/ネイビー・税込4,950円）はTシャツ感覚で着られ、秋らしい落ち着いたカラー展開♡

【ハローキティ】モチーフボアミニバッグ

【ハローキティ】刺繍入りコーデュロイキャップ

さらに、モコモコのボアバッグ（オフ/ベージュ・税込4,950円）やコーデュロイキャップ（オフ/ベージュ・税込4,400円）も揃い、日常のコーデに華を添えます。

ハローキティコラボで秋の毎日をかわいく彩ろう

Te chichi TERRASSEとハローキティのコラボコレクションは、刺繍やプリント、ボアバッグ、コーデュロイキャップなど全5型が揃い、秋のお出かけにぴったり♡

全国のTe chichi TERRASSE店舗と公式ECサイト「CAN ONLINE SHOP」にて9月25日（木）より販売開始なので、お楽しみに！