本編を読むスーパーで起きるトラブルを描く狸谷さん(@akatsuki405)の漫画『チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします』。今回は、店員と客の間で起こる「解釈違い」のトラブルを描いたエピソードを紹介する。丁寧な日本語が、かえって伝わりにくくなってしまうこともあるようだ。■「はい」も「大丈夫です」も…どちらの意味？解釈違い01解釈違い02解釈違い03レジ袋の有無を尋ねたチェッカー。客が「はい」と答えたため、袋は不要