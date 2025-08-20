レアル・マドリードに所属するフランス代表FWキリアン・エンバペが、オサスナ戦を振り返った。20日、スペイン紙『マルカ』がコメントを伝えている。ラ・リーガ開幕節（第1節）が19日に行われ、王座奪還を狙うレアル・マドリードはオサスナと対戦した。試合は51分、今季から背番号「10」を背負うエンバペが自ら獲得したPKを沈め、今季初ゴールを記録。これが決勝点となり、レアル・マドリードが1ー0でオサスナに勝利した。試